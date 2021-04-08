Азовский район, Ростовская область, , 13:11 — REGNUM Точку сброса неочищенных сточных вод в биологические пруды ликвидируют в Азовском районе Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском министерстве природных ресурсов и экологии.

«Для решения проблемы слива канализационных стоков в магистральный канал Приморской оросительной системы в Азовском районе создана рабочая группа. Установлено, что водоотведение от населения Красносадовского сельского поселения осуществляется в канализационную насосную станцию, откуда без очистки сточные воды самотёком поступают в биологические пруды, а далее отводятся в канал Бт-Мс-5. Зафиксирован сброс хозбытовых сточных вод без очистки на территорию биологических прудов», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время по данному факту ведётся административное расследование. Через суд самовольное использование канала Бт-МС-5 Приморской оросительной системы для сброса стоков может быть запрещено.