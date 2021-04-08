Екатеринбург, , 13:26 — REGNUM Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского в Екатеринбурге находится в ужасном состоянии, заявил глава города Алексей Орлов на пресс-конференции.

По словам Орлова, он посетил парк 7 апреля 2021 года. «Иметь в центре города такую зону в таком удручающем состоянии, честно говоря, мне стыдно», — признался глава города.

Тем не менее, за последние полтора года в парке провели «серьёзную работу», добавил мэр. Чиновник пообещал, что территория парка не будет застраиваться. Скоро мэрия проведёт большое совещание по поводу развития ЦПКиО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в парке начали разбирать колесо обозрения. На его место поставят обновлённый аттракцион.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге начали разбирать колесо обозрения