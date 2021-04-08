Омск, , 13:10 — REGNUM Прививки от COVID-19 в Омской области сделали 91 028 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 апреля в оперативном штабе региона.

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Как уточнили в оперштабе, оба компонента вакцины получили уже 54 843 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 апреля в регионе выявлено 44 332 носителя коронавируса, выздоровели 37 053 омича, скончались 1344 ковид-пациента.

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