Москва, , 13:10 — REGNUM Политическое давление может разрушить олимпийское движение, считает первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).

«Политическое давление на спорт очень сильное идет, и на Олимпийский комитет. На днях американские политики начали говорить, что надо бойкотировать Игры в Пикине по политическим мотивам, якобы там ущемляются права уйгурского народа, о Тибете раньше была речь и так далее. Мы видим, насколько сильно политика оказывает влияние на олимпийское движение, во многом и Россия пострадала из-за этого под предлогом допинговых скандалов — введены санкции в отношении российского спорта. Но все это отражение политики, на мой взгляд», — заявил Жуков в эфире «Дума ТВ» в Instagram.

Он напомнил про закрепленное в хартии олимпийского движения положение о том, что спорт — вне политики и обратил внимание на тенденцию усиления политического давление на спорт со стороны не только США, но и ряда других стран.

«Более того, возникает требование разрешить спортсменам осуществлять политические акции во время Олимпийских игр. Раньше это было абсолютно запрещено. На мой взгляд, если это не пресечь, все это приведет к разрушению Олимпийскому движению в целом. На мой взгляд, это опасные тенденции, с которыми пока Олимпийскому комитету удается справляться, но мы видим, что давление становится более сильным», — отметил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Япония вводит дополнительные ограничения на проведение Олимпийских игр на фоне пандемии коронавируса.

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