Москва, , 13:17 — REGNUM Уровень террористической угрозы на Северном Кавказе существенно снизился за последние годы. Об этом глава Росгвардии Виктор Золотов заявил в опубликованном 8 апреля интервью ТАСС.

Он напомнил, что уже более 20 лет в этом регионе существует Объединенная группировка войск. С 2017 года ею руководит Росгвардия. В настоящее время здесь ещё остались отдельные малочисленные радикальные ячейки, но силовым структурам удаётся своевременно их купировать.

Виктор Золотов «За этот период совместными усилиями в регионе удалось добиться существенного снижения террористической угрозы»

Так, недавно в Чечне ликвидировали одного из главарей бандитского подполья, причастного к теракту в аэропорту «Домодедово» в 2011 году. Операция прошла при участии Росгвардии, отметил он.

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