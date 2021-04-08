Белгород, , 13:09 — REGNUM В Белгородской области 8 апреля выявлены 86 носителей коронавируса, что на одного человека больше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели ещё 196 пациентов, подтверждена смерть от осложнений при COVID-19 у двух человека. На вакцинацию подана 2921 заявка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Белгородской области подтверждено 34 962 случая заболевания COVID-19. Выздоровели 30 992 человека. Продолжают лечение в стационарах 859 пациентов, амбулаторно — 2530 жителей, находятся на самоизоляции 9453 гражданина. От осложнений на фоне коронавируса скончался 581 пациент.

Записались на вакцинацию от COVID-19 уже 139 900 человек. Полностью прошли курс иммунизации 9 9067 добровольцев.