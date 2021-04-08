Москва, 8 апреля 2021, 13:06 — REGNUM Враждебность и непредсказуемость действий США обязывает РФ быть готовой к худшим сценариям развития отношений двух стран. Об этом 8 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Россия никогда не представляла ни для кого угрозы и никогда не была сторонником доведения отношений с Вашингтоном «до ручки».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «ни Путин, ни кто другой из руководства России» не позволит ни США, ни другим странам говорить с Россией с позиции силы. По его словам, это исключено.