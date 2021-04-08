Тюмень, , 13:06 — REGNUM В Тюмени назначена временно исполняющая обязанности муниципального комбината школьного питания «Центральный». Им стала Радмила Вереюхина, которая была на комбинате начальником производственного отдела, сообщает портал 72.ru.

Ольга Гирилюк (в красном) Kurganoblduma.ru

Прежний руководитель комбината Ольга Гирилюк уволилась после скандала, имевшего всероссийский резонанс. Женщина обозвала и прокляла журналистку, которая пыталась получить от неё ответы на наболевшие вопросы о качестве обедов в тюменских школах.

Поведение чиновницы осудили губернатор Тюменской области Александр Моор и мэр Тюмени Руслан Кухарук. Тогда Ольга Гирилюк написала заявление об уходе с поста по собственному желанию.

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