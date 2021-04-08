8 апреля 2021 | Время чтения 4 мин

В процессе обсуждения интервью ИА REGNUM «Лукавый спрос»: почему потребление говядины в России достигло минимума?» выяснилось, что крестьян в сибирской глубинке оставили не только без продовольствия, но и без дорог и лекарств.

Светлана Шаповалова, , 13:45 — REGNUM Неожиданно широкий общественный резонанс в социальных сетях получило интервью ИА REGNUM с алтайским фермером из Топчихинского района Вячеславом Лаптевым, поделившимся наблюдениями за тем, как стали питаться крестьяне. Говоря об истинных причинах рекордного за последние 10 лет снижения потребления говядины, он отметил, что не раз был свидетелем того, что его земляки не могут позволить себе даже дешёвой курицы, а самым популярным продуктом в местном магазине стали обрезанные свиные ребрышки по 170 рублей, на которых мяса практически нет. По наблюдениям Вячеслава Лаптева, на этих костях варят суп, тем и питаются.

Фёдор Васильев. Деревня. 1869

«Люди вынуждены экономить на еде! Причем работающие люди в том числе… Россия 21-й век… сверхДержава…» — негодует участница группы «Акулы пера» в Facebook Рената Богословская. Она также была обрадована тем, что данная тема получила развитие в СМИ.

«Мы ещё делали котлеты из овсяных хлопьев…» — пишет в «Одноклассниках» читательница из Заринска Людмила Иванова.

«И забыла, когда говядину в последний раз покупала…» — отмечает в Facebook Владислава Валевская.

«Дорогая говядина. Перешли на курицу», — подтверждает Ирина Клевко.

Курица Ольга Шматова © ИА Красная Весна

Другой участник обсуждения — алтайский общественник Константин Емешин — привёл пример того, что в сёлах возникла проблема не только с продовольствием, но и с медикаментами:

«Два дня назад один индивидуальный предприниматель обещал заехать, но реально появился на день позже и объяснил, что срочно ездил в деревню к маме и отвозил ей копеечное лекарство — фуросемид, так как в деревнях ничего нет из лекарств».

Алтайский журналист Татьяна Труфанова поделилась в комментариях наблюдениями за ещё одной крестьянской бедой — транспортной:

«А чтобы самому пенсионеру съездить за лекарством в райцентр, нужно отдать за такси больше тысячи (25 км пути от Гусихи до Усть-Пристани, такси 1200 рублей). Автобусы уже лет шесть не ходят. Если знакомые, соседи в район не едут, сельсоветовская машина, если попутчиков не набирается на такси, чтобы сумму на несколько человек раскинуть, приходится платить полную цену».

В деревне Дарья Антонова © ИА REGNUM

Владимир Барбашов приведённые данные назвал геноцидом.

Информацию о значительном сокращении поголовья крупного рогатого скота подтверждает Виталий Кирьянов: «На весь райцентр 50 коров осталось, и те — с бирками, как в гетто».

Информацию о том, что не спрос на говядину уменьшился, а платёжеспособность населения, подтверждает в «Одноклассниках» житель Троицкого района Юрий Новицкий: «У нас говядина стоит 600 руб. за килограмм. Я не в состоянии покупать такое мясо. Мужики правильно делают, что идут в лес и добывают лосятину и продают в два раза дешевле».

Среди участников дискуссии нашлись и те, кто стал недоумевать, почему крестьяне не живут натуральным хозяйством.

«Тяжело читать, но что же это за жители села, что даже кур для себя не выращивают, обида вдвойне», — заметил бывший чиновник Владимир Овчинников.

«Экономически птицу очень невыгодно держать: дохнут, корм очень дорогой, возни с ними много. Но это лучше, чем покупать напичканную антибиотиками курицу», — поясняет Юлия Богданова.

«Кур в деревнях не разводят потому, что заниматься бройлерами с каждым годом становится всё сложнее, — в России почти нет своего инкубационного яйца, закупаем за границей. Цена на цыплёнка тоже немаленькая. К тому же вместе с яйцом в хозяйство попадает много заболеваний, от которых птица массово гибнет. Вот у меня в прошлом году занесли покупатели цыплят кокцидиоз, за несколько дней я потерял 300 подрощенных бройлеров. Два-три дня — и получил 75 000 руб. убытка», — пояснил ИА REGNUM сам Вячеслав Лаптев.

Индюшки Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Также он привёл цены, по которым крестьянам на Алтае предлагают закупить птицу: несушки 120 дней — 390 руб., индюк 10 дней — 350 руб., петушок 45 дней — 80 руб., бройлер 25 дней — 250 руб.

Как сообщало ИА REGNUM, комментируя данные Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, алтайский фермер, депутат Топчихинского райсовета Вячеслав Лаптев отмечал, что упавший до минимума впервые за 10 лет спрос на говядину не вырастет из-за увеличения цен на мясо птицы и свинину. По его мнению, возникшая ситуация приведёт лишь к снижению уровня потребления всех видов мясной продукции и переходу на более дешёвое продовольствие — картофель, хлеб, бобовые культуры.

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