Душанбе, , 13:03 — REGNUM Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто открыл почетное консульство страны в Душанбе, сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Таджикистана.

В официальной церемонии открытия офиса 7 апреля принял участие заместитель главы таджикистанского МИД Музаффар Хусейнзода.

Сийярто отметил, что открытие офиса почетного консульства является важным шагом в деле развития отношений между двумя странами.

По его словам, работа офиса позволит расширить экономическое сотрудничество между странами, привлечет инвестиции и будет способствовать развитию туризма