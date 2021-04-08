Москва, , 13:02 — REGNUM Все работы по реконструкции дорог, ведущим к туристическим объектам России, должны быть полностью выполнены в 2021 году. Об этом заявил 8 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

Глава правительства рассказал, что в течение 2021 года в стране планируется отремонтировать 16 тысяч километров автодорог, в том числе 300 дорог к туристическим объектам.

«Обращаю внимание руководителей регионов: все запланированные работы по реконструкции дорог к туристическим объектам должны быть реализованы в этом году полностью», — сказал Мишустин.