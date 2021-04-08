Омск, , 13:02 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области коронавирус выявили у 62 человек, сообщили ИА REGNUM 8 апреля в региональном оперштабе.

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За весь период пандемии в Омской области подтверждено 44 332 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 37 053 человека, в том числе 153 — за сутки.

Жертвой COVID-19 в регионе стал ещё один человек. За всё время в Омской области скончались 1344 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля в регионе выявили 58 носителей коронавируса, выздоровели 154 человека, скончались два ковид-пациента.

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