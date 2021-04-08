Белгород, , 13:04 — REGNUM О неисправной работе светофоров на улицах Белгорода рассказывают очевидцы 8 апреля. В социальных сетях появились десятки видеороликов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Автолюбители предостерегают друг друга и пешеходов — зелёный сигнал светофора загорается на одну секунда, потом снова надолго включается красный. «Сходят с ума» и дополнительные секции с поворотными стрелками.

«Какая-то жесть происходит!» — пишет Олег.

«Так вроде бы совсем недавно была настройка светофоров или я что-то путаю?» — спрашивает Igor.

Светофоры хаотично переключаются на нескольких оживлённых перекрёстках, а в районе Харгоры не работают вообще.

«Т1000 подключился к работе над восстанием умного города», — считает Павел, снабдив пост изображением из фильма «Терминатор 2: Судный день».

Некоторые белгородцы поиронизировали, что это мэр в отпуске управляет светофорами в удалённом режиме.