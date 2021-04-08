Екатеринбург, , 13:25 — REGNUM Заместитель главы Екатеринбурга по строительству Алексей Бирюлин, вероятнее всего, уйдёт из мэрии. Об этом заявил мэр города Алексей Орлов на пресс-конференции.

Кто встанет на место Бирюлина, глава не сказал, предложив не доверять слухам. Мэр пообещал «провести консультации» по этому поводу.

«Алексей Бирюлин, скорее всего, перейдёт в структуры области», — сказал Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее отставку чиновника прогнозировали местные СМИ.

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