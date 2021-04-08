Оренбург, , 13:03 — REGNUM С 1 января будущего года роуминг между Россией и Белоруссией может быть отменен после подготовки и согласования всех соглашений между правительствами двух страны. Об этом 8 апреля сообщил белорусский посол в РФ Владимир Семашко по итогам встречи с членами правительства Оренбургской области в ходе своего визита в регион.

«Сейчас мы поставили задачу (на заседании Группы высокого уровня Союзного государства — ред.), что надо не позднее 1 июля текущего года закончить все бумажные дела, подготовить все межправсоглашения, подписать, пройти все внутригосударственные процедуры с таким расчетом, чтобы уже с 1 января 2022 года, полностью даже оставшиеся полтора цента за коннект и так далее, чтобы их снять, чтобы в хорошем смысле забыли про эту тему, обнулили полностью все эти затраты», — приводит его слова ТАСС.

Также посол Белоруссии подчеркнул, что процесс по отмене роуминга между двумя странами идет и, по мнению Семашко, он решен на 95%, необходимо только «все это узаконить».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с 13 апреля авиакомпания «Белавиа» возобновляет регулярные пассажирские перевозки из Казани в Минск.