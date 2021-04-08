Ростов-на-Дону, , 13:00 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки участниками прививочной кампании от COVID-19 стали 10,3 тысячи человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 8 апреля.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

В настоящее время число добровольцев, прошедших вакцинацию в Ростовской области, достигло 174 630 человек (+10 300 за сутки). Оба компонента антиковидной вакцины получили 102 772 человека (+1 480 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области развёрнуто более 300 прививочных кабинетов, включая мобильные пункты вакцинации. В случае необходимости их количество будет увеличено вдвое.

Читайте ранее в этом сюжете: Ещё 9 тысяч жителей Ростовской области привились от коронавируса