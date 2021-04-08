Москва, , 13:00 — REGNUM Государственное регулирование введено в России для стоимости доставки сжиженных углеводородных газов (СУГ) в баллонах, предназначенных для бытовых нужд. Об этом сообщили 8 апреля в пресс-службе ФАС.

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«По инициативе антимонопольной службы было принято постановление правительства РФ от 01.02.2021 № 93, предусматривающее государственное регулирование стоимости доставки СУГ в баллонах для коммунальных нужд», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Госрегулирование цен на доставку газа призвано не допустить роста его конечной стоимости для потребителя. Так, из правил предоставления коммунальных услуг исключили норму, определявшую, что плату за доставку топлива устанавливают по соглашению потребитель и продавец.

ФАС ещё осенью прошлого года предложила регулировать цены на доставку СУГ в баллонах в жилые дома. Ранее жители некоторых регионов обратились в ведомство с жалобами на дорогой баллонный газ. Из-за доставки стоимость такого топлива увеличилась на 40−50%.

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