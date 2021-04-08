Москва, , 13:00 — REGNUM Публикация статистики от минэнерго США 7 апреля о сокращении нефтяных запасов в хранилищах на 3,522 млн баррелей за минувшую неделю выдала цифры более заметные, если сравнивать их как со средним ожидаемым опрошенными Bloomberg предварительно рыночными экспертами уменьшением затоваривания на 1,4 млн баррелей, так и с оценкой снижения в 2,6 млн баррелей от Американского института нефти (API), заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

«Загрузка НПЗ в Америке при этом незначительно выросла с 83,9% до 84%, но всё равно это максимум задействованных мощностей за время пандемии.

В результате роста переработки, запасы бензина прибавили 4,044 млн баррелей при среднем прогнозе возможного снижения объёмов готово к использованию бензина на 220 тыс. баррелей. Запасы дистиллятов тоже приросли на 1,4 млн, при прогнозе роста в 500 тыс. баррелей.

Данные можно назвать своего рода отдушиной на фоне череды недель, когда накопившийся после снегопадов и морозов в Техасе объём только больше накапливался, добыча нефти в США тоже снизилась на 200 тыс. баррелей в сутки, до отметки 10,9 млн баррелей в сутки.

Но клубок противоречий и неопределенности вокруг нефтяного рынка по-прежнему выглядит крепко спутанным, и очевидно поэтому — отчёт предсказуемо имел основным последствием повышенную волатильность, когда цена марки Brent сперва упала в ответ на публикацию с уровня $62,50 почти на целый доллар до $61,60 за баррель.

Но лишь в этих котировках нефть резко привлекла покупателей, которые быстро продемонстрировали высокий спрос не на нефть вообще и в принципе, а на нефть, когда она котируется ниже определённой и заведомо выгодной среднесрочно планки.

В результате, столкнувшись с повышенным спросом в области пониженных котировок, цены постепенно вернулись к отметкам выше $63 за баррель — именно этот район они и продолжают лениво обстукивать уже с куда более узким разбросом колебаний в пределах 50−70 центов, периодами слегка продолжая подниматься, но только теперь уже более вяло, так как котировки не выглядят уже столь привлекательными для заключения новых сделок.

Вероятно, многие спекулятивные трейдеры, как и участники рынка, ищущие реальных поставок, всё же ориентируются в потенциале на равновесную цену в районе $65 или чуть выше: но им неясно пока, что прирастёт быстрее, общемировой спрос или поставки экспортёров из ОПЕК+, но в любом случае существенных отклонений от сложившегося баланса рынок, похоже, не ожидает.

Нефтяной рынок даже после нескольких успешных тестов на прочность более низких котировок всё ещё «закладывается» на возможный провал котировок под $60, прежде чем нефть решится как следует ещё раз попробовать почву выше равновесных $65 за баррель», — считает эксперт.

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