Москва, , 12:59 — REGNUM Несмотря на последние шаги и высказывания со стороны США, президент РФ Владимир Путин продолжает оставаться сторонником выстраивания добрых отношений с американскими властями. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В целом, несмотря на все резкие высказывания и враждебные проявления из Вашингтона, президент Путин остается последовательным сторонником выстраивания добрых отношений с Соединенными Штатами как минимум в тех областях, которые выгодны нам», — сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что враждебность и непредсказуемость действий США обязывает Россию быть готовой к худшим сценариям развития отношений между двумя странами.