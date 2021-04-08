Москва, , 13:00 — REGNUM По итогам марта 2021 года в РФ было продано 8180 новых китайских автомобилей, что на 87% больше по сравнению с мартом 2020 года. Об этом говорится в отчёте Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

При этом в январе продажи китайских машин в стране выросли на 52%, а в феврале — на 93%. Стоит отметить, что в то время, как общие продажи машин на российском рынке в марте снизились на 6%, доля китайских моделей возросла почти в два раза — с 2,8% (в марте 2020 года) до 5,5% (в марте 2021 года).

Чаще всего в марте в РФ продавались автомобили марок Haval (2833 ед.), Chery (2398 ед.), Geely (1732 ед.), Changan (485 ед.) и Cheryexeed (309 ед.).

Всего же за первый квартал нынешнего года в стране было куплено почти 19 тысяч новых китайских машин. Это на 79% больше уровня января — марта прошлого года.

Напомним, по итогам января-февраля 2021 года в России были перепроданы 12 664 машины китайских производителей — на 5,4% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

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