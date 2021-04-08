Москва, 8 апреля, 2021, 12:56 — ИА Регнум. К туристическим объектам России в 2021 году будет отремонтировано более 300 автомобильных дорог, сообщил 8 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

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По его словам, развитие дорог на территории регионов важно для экономики, повышения доступности товаров и услуг для жителей малых городов и сёл, а также для туристов.

«В этом году должно быть отремонтировано более 300 дорог к туристическим объектам. Их протяжённость составляет порядка 1,5 тысячи километров. На эти цели выделено почти 20 миллиардов рублей», — сказал Мишустин.

Он отметил, что работы пройдут в Ярославской, Костромской, Иркутской областях, на Байкале, а также в Томской области, где расположены знаменитые памятники деревянного зодчества Сибири.

«В Республике Карелия будет проложена дорога к всемирно известному музею-заповеднику Кижи. Сейчас туристы посещают его лишь во время навигации судов по Онежскому озеру, которая длится около пяти месяцев», — заявил премьер-министр.

Мишустин уверен, что автомобильная дорога станет «достойной альтернативой» водному маршруту.