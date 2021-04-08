Москва, , 14:04 — REGNUM Российский рэпер Face представил свой новый альбом под названием «Искренний». Он появился на всех стриминговых платформах 8 апреля.

В пятый по счёту студийный альбом артиста вошли 9 лиричных песен. Пластинку можно прослушать в Spotify, Apple Music, YouTube Music, «Яндекс.Музыке» и «ВКонтакте».

В 2021 году Face (настоящее имя — Иван Дрёмин) выпустил два мини-альбома — «Жизнь удалась» и «Варвар». В конце марта он записал клип на песню «Ван Дейк».

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