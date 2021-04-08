Ульяновск, , 12:52 — REGNUM В Ульяновской области суточный прирост выявленных случаев заражения ниже, чем число выздоровевших — соответственно 106 и 85. Новых летальных исходов нет. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 8 апреля, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 51 566 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 85.

Победили болезнь 48 338 человек, из них за последние сутки — 106 жителей. Доля выздоровевших в целом составила 93,84%. В настоящее время диагноз COVID-19 поставлен 2210 пациенту.

Новых летальных исходов в Ульяновской области нет. Напомним, всего в регионе умерли 1027 пациентов с коронавирусом.

Отметим, что ранее участники акции «Мы вместе» доставили в Ульяновскую станцию скорой медицинской помощи 33 коробки со средствами индивидуальной защиты — 600 одноразовых костюмов и 1,5 тыс. пар перчаток.