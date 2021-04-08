Сеул, , 12:53 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 35 860 человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

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По состоянию на 00:00 8 апреля в общей сложности первую дозу вакцины в стране получили 1 075 574 человек. Уровень вакцинации составил 2,06%.

Отмечается, что прививку препаратом AstraZeneca в стране получили 903 074 человека, а препаратом Pfizer — 172 500 человек.

Между тем вторую дозу вакцины Pfizer за минувшие сутки в стране получили 9231 человек. В общей сложности две дозы вакцины данной компании получил 42 647 человек.

Отмечается, что за сутки в стране были зарегистрированы 94 побочные реакции после вакцинации. Число скончавшихся после вакцинации в стране увеличилось на два человека до 40, однако причинно-следственная связь между вакциной и смертью не выявлена.