Москва, , 12:50 — REGNUM В России за год пандемии стало очень мало. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Могу лишь констатировать реальность, которая говорит о том, что вообще-то мигрантов стало совсем мало у нас за последний год», — сказал Песков.

По его словам, мигрантов в России «очень и очень не хватает для реализации амбициозных планов».

Песков также подчеркнул, что он не знаком с социологическими исследованиями на тему отношения жителей России к мигрантам.