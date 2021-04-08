Прокопьевск, Кемеровская область, , 12:49 — REGNUM В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, жертвой которого стала 57-летняя жительница города Прокопьевска. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, после звонка аферистов она лишилась более 6,7 млн рублей.

По словам женщины, ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником одной из финансово-кредитных организаций и сообщил, что злоумышленники пытаются похитить её деньги. Для спасения сбережений он убедил жертву перевести их на «безопасные счета». Поверив звонившему она перевела на указанные номера все 238 тыс. рублей.

Однако на этом мошенники не остановились. Спустя некоторое время жертве позвонила женщина, «работающая в банке», заявив в этот раз, что на неё пытаются оформить кредит.

«Чтобы этого не случилось, она рекомендовала собеседнице самой взять онлайн-заем и «вернуть» деньги банку. По указанию злоумышленницы потерпевшая в трех различных банках оформила кредиты на общую сумму более 5 млн рублей. Кроме того, горожанка заняла у знакомых 1,4 млн рублей», — отметили в ведомстве.

Все собранные деньги они перевела на номера, продиктованные аферисткой, совершив 80 трансакций. Женщине обещали, что деньги вернутся через несколько дней, после чего перестали выходить на связь. Лишь после этого жительница Кузбасса обратилась в полицию.

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