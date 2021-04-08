Красногорск, , 14:10 — REGNUM В Подмосковье в ближайшее время может быть создана электронная площадка, на которой будут размещены вакансии в аграрно-промышленном комплексе (АПК) региона. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

По его словам, в аграрном комплексе на территории Подмосковья работает около 100 тыс. человек. Около трети из них задействованы на сельхозпредприятиях. При этом ежегодно из других регионов и стран в отрасль привлекается около 10 тыс. работников. На данный момент в подмосковном АПК свободными остаются порядка 3 тыс. вакансий. Для решения кадровых проблем планируется разработать и внедрить в Подмосковье «Электронную ярмарку вакансий» АПК.

«Ярмарка должна стать единой площадкой, на которой будет размещено пять тематических разделов: получение образования, принятие участия в целевом наборе, прохождение производственной практики, получение временного трудоустройства и получение постоянного трудоустройства», — уточнил Воскресенский.

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