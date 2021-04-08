Красноярск, , 12:48 — REGNUM Красноярский бизнесмен и экс-депутат краевого Заксобрания Анатолий Быков, находящийся в настоящее время под арестом, заявил о намерении участвовать в выборах в Госдуму.

По сообщениям местных СМИ, Быков планирует участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.

«Даю согласие на участие в выборах в Государственную думу Федерального собрания РФ по одномандатному округу как самовыдвиженец!» — говорится в письме Быкова, опубликованном на сайте Рrmira.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, Анатолий Быков находится в СИЗО с мая 2020 года. Он обвиняется в организации двойного убийства в 1994 году. Также Быкова подозревают в организации заказного убийства, руководстве преступным сообществом, уклонении от уплаты налогов.

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