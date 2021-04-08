Москва, , 12:49 — REGNUM Туристические власти Греции летом запускают новый проект для иностранных путешественников — морские круизы по греческим островам с заходом на Кипр, сообщили 8 апреля в Ассоциации туроператоров России.

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Круизные лайнеры будут курсировать по Средиземному морю с 3 июля по 16 октября с выходом из порта Пирей (Афины). Всего запланировано три маршрута по островам на семь и 14 дней.

Обязательное условие для посадки на лайнер — документ о вакцинации от COVID-19 с указанием дат прививок. Бронирование морских круизов в Грецию стартует с 12 апреля. Цены пока неизвестны.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Греции открыли для дайверов-любителей доступ к затонувшим кораблям и самолетам.

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