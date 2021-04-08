Москва, , 12:48 — REGNUM Преодоление постковидного синдрома не сводится к набору стандартных рецептов. Об этом 8 апреля заявил главный врач психиатрической больницы №3 имени И. И. Скворцова-Степанова Александр Софронов на телеканале «Россия 24».

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«Рекомендации здесь в сущности простые — простые, но трудные в исполнении. Речь идёт о комплексе мероприятиях в рамках реабилитационной программы для каждого человека, у которого обнаруживаются признаки постковидного синдрома», — заявил Софронов.Он отметил, что постковидный синдром у людей может проявляться совершенно по-разному.

«Линейка психических расстройств, может существенно отличаться по своей представленности от в общем-то тревожных и депрессивных нарушений в структуре астенического синдрома — быстрой утомляемости, расфокусировки внимания, ослабления памяти», — указал эксперт.

«Психические расстройства при этом будут вторичными по отношению к расстройствам соматическим. Чем лучше и быстрее будет стабилизироваться соматическое состояние у пациента, тем быстрее будут уходить те или иные психические расстройства», — отметил он.