Самара, , 13:11 — REGNUM Сотрудника филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Самарской области обвинили в мелком взяточничестве в г. Тольятти. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, обвиняемая за деньги оформляла медкнижки без сдачи анализов, обучения и аттестации на знание санитарных правил и норм. Следователи считают, что фигурантка уголовного дела внесла в медкнижки четырех лиц ложную информацию о положительных итогах аттестации и заверила их своей подписью.

«За оказанные услуги должностное лицо филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Тольятти» получило денежные средства в сумме 10 500 руб. и 3 500 руб. соответственно», — говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мелкого взяточничества и служебного подлога. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области ветеринарного врача обвинили в получении взятки.