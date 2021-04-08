Москва, , 12:48 — REGNUM Указ о назначении новым чрезвычайным и полномочным послом РФ в Ираке российского дипломата Эльбруса Кутрашева подписал президент России Владимир Путин. Документ 8 апреля обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Кутрашева Эльбруса Кирилловича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Ирак», — говорится в опубликованном указе.

При этом другим указом глава Российского государства отстранил от данной должности Максима Максимова.

Отметим, Эльбрус Кутрашев родился в 1970 году и в разное время работал в центральном аппарате МИД РФ, и в посольствах России в Ираке и Сирии. Он имеет несколько государственных наград, включая медаль «За отвагу» и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.