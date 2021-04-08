Пенза, , 13:20 — REGNUM Руководители многих пензенских предприятий выходят с инициативой на облминздрав по организации вакцинации от коронавируса на рабочем месте. Если в учреждении имеется медицинский кабинет, то именно здесь размещают выездную бригаду. Также вакцинация сотрудников на рабочем месте возможна в условиях передвижного медицинского комплекса, сообщили ИА REGNUM в облминздраве.

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Всего по Пензе на сегодняшний день привились от COVID-19 почти 4 тыс. сотрудников 95 трудовых коллективов. Кроме этого, прививку можно получить в поликлинике, а к маломобильным гражданам медики выезжают на дом.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Новой Москвы задержали мужчину со справками и сертификатами о вакцинации против коронавирусной инфекции. Выяснилось, что злоумышленник является курьером, он развозил клиентам поддельные справки и сертификаты. У мужчины обнаружили и изъяли три фальшивые справки.

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