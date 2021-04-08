Москва, 8 апреля, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Федеральный регистр доноров костного мозга будет создан в России, заявил 8 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Andrew Ratto Отбор красного костного мозга из крыла подвздошной кости

«Иногда победить болезнь можно, только если пройти пересадку костного мозга», — сказал глава правительства, отметив, что иногда счёт идёт на часы.

По его словам, в России планируется создать федеральный регистр с данными о донорах костного мозга.

«Это подробная база данных, которая будет постоянно обновляться», — пояснил Мишустин.

Регистр поможет находить доноров для своих больных, в том числе за пределами региона, при этом добровольцу будет оплачиваться дорога до места трансплантации.