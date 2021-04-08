Пронск, , 12:49 — REGNUM 92-летняя женщина получила ожоги на кухне своего дома в Пронске Рязанской области. Пенсионерка упала с зажжённой спичкой, огонь попал на одежду.

Женщина жила со своим взрослым сыном — инвалидом первой группы. Рано утром 6 апреля она позвонила помощнице и попросила купить в аптеке какое-нибудь средство от ожогов, потому «обварилась кипятком». Соцработник немедленно приехала к пенсионерке и увидела, что хозяйка дома получила серьёзные ожоги.

«Когда я приехала, в доме ещё стоял запах дыма и гари. Бабушка призналась, что рано утром решила подогреть чайник. Но прямо у газовой плиты она упала, потеряла сознание с зажжённой спичкой. Видимо, огонь попал на её одежду и она вспыхнула. Очнулась от боли, увидев, что горит. Женщина смогла самостоятельно сбить с себя пламя, снять обгоревшую одежду, лечь на кровать и позвонить мне. Естественно, я сразу вызвала скорую помощь. Все это время она была в сознании, разговаривала и очень не хотела ехать в больницу: просила, чтобы я сама ее выхаживала и лечила», — рассказала помощница пенсионерки.

Фельдшер скорой помощи настояла на госпитализации. По словам главного врача Новомичуринской межрайонной больницы Натальи Черницыной, пациентка нуждалась в специализированной помощи в ожоговом отделении, её направили в Рязань. В тот же день пенсионерка скончалась в областной больнице, сообщает издательство «Пресса».