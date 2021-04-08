Пронск, 8 апреля 2021, 12:49 — REGNUM 92-летняя женщина получила ожоги на кухне своего дома в Пронске Рязанской области. Пенсионерка упала с зажжённой спичкой, огонь попал на одежду.
Женщина жила со своим взрослым сыном — инвалидом первой группы. Рано утром 6 апреля она позвонила помощнице и попросила купить в аптеке какое-нибудь средство от ожогов, потому «обварилась кипятком». Соцработник немедленно приехала к пенсионерке и увидела, что хозяйка дома получила серьёзные ожоги.
Фельдшер скорой помощи настояла на госпитализации. По словам главного врача Новомичуринской межрайонной больницы Натальи Черницыной, пациентка нуждалась в специализированной помощи в ожоговом отделении, её направили в Рязань. В тот же день пенсионерка скончалась в областной больнице, сообщает издательство «Пресса».