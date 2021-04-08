Верховный суд вернул водительские права ярославцу
Ярославль, 8 апреля, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Верховный суд России отменил решение ярославских судов о лишении права управления транспортными средствами ярославца, который не смог сдать анализ мочи. Об этом рассказал 8 апреля на пресс-коференции уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин.
Верховный суд
Водитель маршрутного такси был участником ДТП, у него потребовали сдать анализ мочи на наличие алкоголя. Но ярославец не смог этого сделать по физиологическим причинам.
«У него должны были взять анализ крови, но не взяли. Это дело прошло по всем судам — мировой суд, районный, областной, Верховный суд. Везде устояло решение о лишении его водительских прав. Я с самого начала его обращения внимательно следил за ходом этой процедуры. С моими коллегами-юристами мы внимательно все изучили и пришли к выводу, что это несправедливое и незаконное решение. Когда Верховный суд оставил в силе это решение, я обратился к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации. Имея в виду, что у нее есть право обращаться к генеральному прокурору, чтобы тот мог выйти с ходатайством в Верховный суд», — рассказал Бабуркин.
Генеральный прокурор обратился в Верховный суд. По этому обращению дело было пересмотрено, решение отменено и отправлено на новое рассмотрение. В конечном счёте суд вернул водителю права.