Ярославль, 8 апреля, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Верховный суд России отменил решение ярославских судов о лишении права управления транспортными средствами ярославца, который не смог сдать анализ мочи. Об этом рассказал 8 апреля на пресс-коференции уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин.

Верховный суд

Водитель маршрутного такси был участником ДТП, у него потребовали сдать анализ мочи на наличие алкоголя. Но ярославец не смог этого сделать по физиологическим причинам.

« У него должны были взять анализ крови, но не взяли. Это дело прошло по всем судам — мировой суд, районный, областной, Верховный суд. Везде устояло решение о лишении его водительских прав. Я с самого начала его обращения внимательно следил за ходом этой процедуры. С моими коллегами-юристами мы внимательно все изучили и пришли к выводу, что это несправедливое и незаконное решение. Когда Верховный суд оставил в силе это решение, я обратился к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации. Имея в виду, что у нее есть право обращаться к генеральному прокурору, чтобы тот мог выйти с ходатайством в Верховный суд », — рассказал Бабуркин.

Генеральный прокурор обратился в Верховный суд. По этому обращению дело было пересмотрено, решение отменено и отправлено на новое рассмотрение. В конечном счёте суд вернул водителю права.