Липецк, , 12:39 — REGNUM Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора предъявило ОГУП «Липецкоблводоканал» для добровольной оплаты ущерб в размере 4,1 млн рублей за загрязнение реки Усмани. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

На добровольную уплату компенсации предприятию дали 30 календарных дней, если её не последует — Росприроднадзор обратится в суд.

С 23 декабря 2020 года по 27 января 2021 года специалисты ведомства в ходе внеплановой выездной проверки выявили в работе ОГУП «Липецкоблводоканал», эксплуатирующего очистные сооружения в городе Усмань, 17 нарушений. В конце 2020 года предприятие сбросило сточные воды в реку Усмань, нормативы по предельно-допустимым концентрациям загрязняющих веществ были превышены.

26 февраля 2021 года «Липецкоблводоканал» привлекли к административной ответственности за нарушение в области охраны окружающей среды и оштрафовали на 702,5 тысячи рублей. Предприятию также выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

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