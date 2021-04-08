Симферополь, , 12:38 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко причастен к водной блокаде Крыма. О наличии этому доказательств заявили в рабочей группе по оценке ущерба, нанесённого полуострову Украиной. Об этом 8 апреля заявил глава комитета крымского парламента по законодательству Сергей Трофимов.

Пётр Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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В рабочей группе добавили, что перекрытие Северо-Крымского канала проходило при одобрении, а также с участием бывшего главы государства.

«Эти материалы мы передадим в следственные органы для принятия процессуального решения», — заявил в беседе с РИА Новости Трофимов.

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Как сообщало ИА REGNUM, до 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. После воссоединения полуострова с Россией подачу воды полностью прекратили.

По данным первого заместителя председателя Государственного совета Крыма Ефима Фикса, ущерб от действий киевских властей, связанный с водной блокадой Крыма, на полуострове оценивают в 10−20 трлн рублей. В конце марта власти Крыма заявили о намерении предъявить иск по водной блокаде полуострова трём украинским гражданам.