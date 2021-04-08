Оренбург, 8 апреля, 2021, 12:38 — ИА Регнум. В Оренбурге потушили крупный пожар на складе пиломатериалов. На ликвидацию ЧП ушло шесть часов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

56.mchs.gov.ru Тушение пожара на складе пиломатериалов

Информация о возгорании поступила в дежурный центр в 07:37 по местному времени (05:37 мск). Пожар удалось локализовать в09:31. О полной ликвидации пожарные заявили в 13:40.

Площадь, уничтоженная огнем, составила 900 квадратных метров. Жертв и травмированных нет.