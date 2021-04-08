Улан-Удэ, , 12:36 — REGNUM Депутат Народного хурала Бурятии Баир Жамбалов, обвиняемый в совершении смертельного ДТП, дал показания в суде. Трагедия, в результате которой погибла 17-летняя девушка, произошла в январе 2020 года.

Политик рассказал, что он с друзьями находился на рыбалке на озере Котокель. При возвращении в Улан-Удэ, по его словам, он попросился за руль машины своего знакомого, предпринимателя Галуста Пилосяна.

«Мы осматривали машину Пилосяна. Он в мою садился, я в его, она у него очень такая последней или предпоследней комплектации, там даже массаж есть на кресле, и машину осматривали, я говорю: «Давай я попробую на твоей машине», — передаёт слова обвиняемого телеграм-канал «Информ-Полис».

По пути политик уснул, а разбудил его звонок Пилосяна, который якобы ехал позади на его машине. Тот сообщил, что совершил ДТП. Жамбалов с сыном развернулись. Встретившись, предприниматель сказал ему, что уехал с места аварии за скорой помощью.

Как сообщало ИА REGNUM, сбитая тяжёлым внедорожником на трассе девушка в этот момент умирала. При этом вместо возвращения на место ДТП, Жамбалов с Пилосяном, по словам депутата, решают искать фельдшера. По пути у машины сел аккумулятор, после чего они занялись поисками медика в ночной степи уже пешком. Затем у политика при попытке дозвониться до сына села батарея на телефоне.

«Когда телефон отогрелся, я дозвонился и сказал, что они до нас немного не доехали. Они снова вернулись, мы потом сели и поехали в Турунтаево. Они сказали, что всё там, что они подъехали… Бурчевская (погибшая девушка, прим. ИА REGNUM) была накрыта. Ну, это как бы уже значит, всё уже, наверное. Человек уже умер. Мы и не стали даже… Там народу было», — заключил обвиняемый.

При этом в полицию они явились лишь спустя пять часов после происшествия. На вопрос, где они всё это время были, Баир Жамбалов ответил лишь, «я же рассказал, как было».

Напомним, ранее Галуст Пилосян в суде вновь подтвердил свои заявления, что именно он находился за рулём внедорожника в момент аварии. При этом ещё год назад следователи собрали доказательства причастности к наезду Баира Жамбалова. Пилосяна же предупредили об ответственности, если он будет продолжать давать заведомо ложные показания.

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