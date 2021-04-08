Санкт-Петербург, 8 апреля, 2021, 12:37 — ИА Регнум. В сети обнародованы фотографии закамуфлированной модели Hyundai Creta второго поколения, предназначенной для российского рынка. Снимки размещены на портале «Колёса.ру».

«Колёса.ру» Hyundai Creta второго поколения

Судя по госномеру, сфотографировано авто где-то в Санкт-Петербурге, где оно, вероятно, проходит дорожные испытания. В этом же городе расположен завод, где организована сборка Creta первого поколения.

Плотный камуфляж на модели скрывает практически весь кузов, кроме стекол, крыши, колёс и часть передних крыльев. Тем не менее он не помешал рассмотреть многоуровневую головную оптику, а также очертания решётки радиатора и силуэт кузова.

Дизайн новой Creta для России должен быть уникальным. По крайней мере ранее это обещал управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.

Напомним, по итогам первого квартала нынешнего года завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге выпустил 61 500 машин. Это на 7% больше, чем за первые три месяца прошлого года.

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