Красноярск, , 12:34 — REGNUM За сутки в Красноярском крае скончались 12 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом ИА REGNUM сообщили 8 апреля в оперативном штабе региона.

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Таким образом, жертвами COVID-19 в Красноярском крае стали уже 3246 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 апреля в регионе выявлено 67 760 носителей коронавируса, выздоровели 62 689 человек.

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