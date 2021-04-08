Санкт-Петербург, , 12:39 — REGNUM Девять петербургских садов и парков в четверг, 8 апреля, открылись для посетителей после просушки, сообщили в комитете по благоустройству Санкт-Петербурга. Ранее 87 городских парков, садов и скверов пришлось закрыть на просушку, чтобы дорожки быстрее восстановились после аномально снежной зимы.

«Вновь доступны для горожан парк Екатерингоф, Румянцевский сад, Благовещенский сад, Шкиперский сад, сад Веры Слуцкой. Кроме того, открылись Георгиевский сквер, парк Боевого Братства, Брестский парк, Палевский сад. Ожидается, что завтра, 9 апреля, к этому списку присоединится Малый Ильинский сад», — говорится в сообщении комитета.

В ведомстве напомнили, что регламент предусматривает просушку с 25 марта по 1 мая, но на принятие решения об открытии влияет фактическое состояние зелёных насаждений, поэтому некоторые городские сады и парки открываются раньше времени.

Ранее в Петербурге были временно закрыты для посещения Никольский, Таврический, Лопухинский и Овсянниковский сады, Казанский и Екатерининский скверы, сквер Галины Старовойтовой, сад Сан-Галли, Сад дворца Юсуповых на ул. Декабристов и Городской сад в Колпино и многие другие парки, сады и скверы.

На входах установлены информационные таблички. Также рекомендовано воздержаться от посещения 58 садов, скверов и парков, где нет ограждений, но гидрологическая ситуация остается сложной.