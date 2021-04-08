В Ярославской области прокуратура требует поднять зарплату пожарным
Ярославль, 8 апреля, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Прокуратура Ярославской области выявила различия в заработной плате областных и федеральных пожарных. Об этом сообщила депутат Ярославской областной думы Елена Кузнецова.
Кузнецова обратилась в прокуратуру после жалобы одного из сотрудников государственного бюджетного учреждения «Пожарно-спасательная служба Ярославской области». За месяц работы он получил около 12 тысяч рублей. Как выяснила прокуратура, по закону «О пожарной безопасности в Ярославской области» условия оплаты труда региональных пожарных должны быть не хуже, чем у федеральных коллег.
Такая ситуация сложилась в том числе из-за того, что зарплату федеральным пожарным повысили по указу президента.
Согласится ли с требованием прокуратуры правительство региона, пока неизвестно.