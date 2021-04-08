Ярославль, 8 апреля, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Прокуратура Ярославской области выявила различия в заработной плате областных и федеральных пожарных. Об этом сообщила депутат Ярославской областной думы Елена Кузнецова.

Тушение пожара

Кузнецова обратилась в прокуратуру после жалобы одного из сотрудников государственного бюджетного учреждения «Пожарно-спасательная служба Ярославской области». За месяц работы он получил около 12 тысяч рублей. Как выяснила прокуратура, по закону «О пожарной безопасности в Ярославской области» условия оплаты труда региональных пожарных должны быть не хуже, чем у федеральных коллег.

«Проверка показала, что наряду с суммами окладов, установленных названными нормативными правовыми актами, в структуру заработной платы работников данных учреждений также включаются стимулирующие, компенсационные и иные выплаты, размер которых у работников подразделений пожарной охраны МЧС России выше, чем у сотрудников ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба Ярославской области», — говорится в ответе прокуратуры региона на запрос депутата.

Такая ситуация сложилась в том числе из-за того, что зарплату федеральным пожарным повысили по указу президента.

«По моему запросу прокуратура Ярославской области провела проверку и направила в правительство области информацию о необходимости принятия дополнительных мер, направленных на увеличение размера оплаты труда работников ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба Ярославской области», — написала Елена Кузнецова.

Согласится ли с требованием прокуратуры правительство региона, пока неизвестно.