Москва, , 12:33 — REGNUM Диагноз постковидного синдрома ставится в случае, если симптоматика, связанная с неврологическими, соматическими и психическими нарушениями, затягивание до нескольких месяцев. Об этом 8 апреля заявил главный врач психиатрической больницы №3 имени И. И. Скворцова-Степанова Александр Софронов на телеканале «Россия 24».

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«Есть ковидный период и постковидный синдром. Диагноз постковидного синдрома ставится тогда, когда симптоматика затягивается до трёх и более месяцев. Причём речь идёт о комплексе расстройств: неврологических, соматических и психических», — заявил Софронов.

«Психические расстройства при этом будут вторичными по отношению к расстройствам соматическим. Чем лучше и быстрее будет стабилизироваться соматическое состояние у пациента, тем быстрее будут уходить те или иные психические расстройства», — указал он.