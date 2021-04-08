Таллин, , 12:33 — REGNUM С 7 апреля Эстония отказалась от вакцин британско-шведского производителя AstraZeneca при вакцинации от коронавируса людей младше 60 лет и пока не собирается пересматривать это решение.

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Об этом вице-канцлер министерства социальных дел страны Марис Йессе заявила в интервью гостелевидению Эстонии ETV. Эстония стала одной из последних стран Евросоюза, принявших такое решение.

В минсоцдел Эстонии признали, что решились на такое после заявления Европейского агентства лекарственных средств (EMA), которое напрямую связало тромбозы у больных с использованием вакцины, разработанной компанией AstraZeneca.

«Нам надо взять небольшую паузу, чтобы эксперты смогли подумать и сформулировать единые указания. В спешке хорошие решения не рождаются, а только возникает неразбериха, которая никому не нужна», — заявила Йессе.

По положению на 4 апреля, в Европейском экономическом пространстве зарегистрировано 222 случая тромбоза на 34 млн вакцинаций. В 18 случаях появление тромбов привело к смерти пациента.