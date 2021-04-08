Олонец, Карелия, 8 апреля, 2021, 12:33 — ИА Регнум. В школе №1 в городе Олонец в Карелии зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции среди учащихся. Отравились 22 ученика младших классов и сотрудник школьного пищеблока. Об этом 8 апреля сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

Пресс-служба администрации Карелии. Вспышка острой кишечной инфекции зафиксирована в школе в Карелии

По его словам, госпитализация никому из пострадавших не потребовалась, все отравившиеся в настоящий момент получают необходимое лечение амбулаторно.

«По моему поручению в Олонце создан оперштаб, на месте совместно со специалистами Роспотребнадзора работает комиссия Минобразования республики», — сообщил глава Карелии.

Начальная школа закрыта, проводится обследование персонала и учеников, взяты пробы продуктов. Также Артур Парфенчиков указал, что в Олонце школьное питание поставляет единая организация, но из других образовательных учреждений жалоб пока не поступало.