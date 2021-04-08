Москва, , 12:32 — REGNUM До конца 2020 года Банк России года планирует создать прототип платформы цифрового рубля и в течение 2022 года вместе с участниками рынка протестировать его реализацию этого проекта, сообщается на сайте регулятора.

Цифровые рубли будут доступны гражданам и бизнесу через любой банк, где они обслуживаются. Внедрение цифрового рубля будет способствовать повышению скорости проведения платежей и появлению инновационных сервисов в финансовой сфере и в экономике РФ в целом.

По мнению зампреда ЦБ Алексея Заботкина, внедрение цифрового рубля в обращение будет происходить постепенно. У банковской системы будет точно достаточно времени адаптироваться к изменениям.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты считают, что цифровой рубль быстро завоюет популярность среди граждан РФ.

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