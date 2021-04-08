Сеул, , 12:38 — REGNUM Руководство южнокорейской правящей Демократической партии «Тобуро» ушло в отставку в полном составе, взяв на себя ответственность за поражение на досрочных выборах, состоявшихся 7 апреля. Об этом сообщает Chosun Biz со ссылкой на исполняющего обязанности председателя партии и лидера парламентской фракции Ким Тхэ Нёна.

По его словам, 16 апреля состоятся выборы лидера парламентской фракции, а 2 мая на общенациональном съезде партии будут избраны её председатель и высший совет из семи человек.

Отметим, что на досрочных выборах мэра города Сеул победил кандидат от партии «Сила народа» О Сэ Хун, получив 57,5% голосов избирателей, а на выборах мэра Пусана — кандидат от партии «Сила народа» Пак Хён Чжун, получив 62,67% избирателей.

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