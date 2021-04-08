Соединённые Штаты Америки, , 12:30 — REGNUM Бывший вице-президент США Майкл Пенс намерен написать две книги воспоминаний о времени, проведенном им в администрации бывшего американского лидера Дональда Трампа, сообщает New York Post.

Леонид Пастернак. Муки творчества. 1892

Соответствующее соглашение с издательством Simon & Schuster он подписал 7 апреля. По информации компании, Пенс напишет «исчерпывающую книгу об одном из самых значительных президентств в американской истории». Публикация автобиографии Пенса предварительно запланирована к выпуску в 2023 году.

«Я благодарен за возможность рассказать историю своей жизни на государственной службе американскому народу, начиная с работы в Конгрессе, заканчивая постом губернатора Индианы и вице-президента США», —отметил 48-й вице-президент.

«Я с нетерпением жду возможности поработать с выдающейся командой Simon & Schuster, чтобы пригласить читателей в путешествие из маленького городка в Индиане в Вашингтон, округ Колумбия», — добавил он.

По имеющимся сведениям, основное внимание в мемуарах Пенса будет сосредоточено на внутриполитической деятельности бывшего вице-президента. Кроме того, книга обещает пролить свет на ключевые моменты американской политики от президентской гонки 2016 года до инаугурации президента Джо Байдена.